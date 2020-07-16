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رياضة

الزمالك يعرض 50 مليون جنيه لـ ضم "دونجا وبكري وبكار"من بيراميدز

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:28 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، بعد توقف طال لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقوم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتصفية العناصر التي لا يرغب في تواجدها معه، وضم آخرين من اللاعبين المعارين أو صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز من أجل الحصول علي ثلاثي الفريق عبدالله بكري ورجب بكار ونبيل عماد (دونجا) لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الزمالك عرض علي بيراميدز مبلغ 50 مليون جنيه للحصول علي خدمات الثلاثي.

وأوضح أن الزمالك حدد سعر عماد دونجا بـ30 مليون جنيه، ورجب بكار وعبدالله بكري كل منهما 10 ملايين جنيه.
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