فتح الله يعدد مكاسب ودية المقاصة.. ويوضح سر غياب ثلاثي بيراميدز

قال محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز إن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر المقاصة حققت المطلوب منها وخرج الجهاز الفني بالعديد من المكاسب الهامة بعيدا عن النتيجة التي انتهى عليها اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.









أوضح فتح الله أن التجربة كانت جيدة واطمأن خلالها الجهاز الفني على أغلب اللاعبين خاصة أنها أول لقاء ودي بعد 4 أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على إحساس المباريات مجددا بعد طول غياب والجهاز الفني سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.









أشاد مدرب بيراميدز بصانع الألعاب الشاب محمد سليم الذي شارك في الشوط الأول أمام المقاصة موضحا أنه لاعب جيد للغاية ويحتاج للفرصة والمزيد من المباريات والاحتكاك وسيكون إضافة قوية، والغياب عن المباريات منذ فترة طويلة مؤثر على أي لاعب والاحتكاك يعيده لمستواه.







