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رياضة

فتح الله يعدد مكاسب ودية المقاصة.. ويوضح سر غياب ثلاثي بيراميدز

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:52 م
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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حسن العمدة
قال محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز إن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر المقاصة حققت المطلوب منها وخرج الجهاز الفني بالعديد من المكاسب الهامة بعيدا عن النتيجة التي انتهى عليها اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.


أوضح فتح الله أن التجربة كانت جيدة واطمأن خلالها الجهاز الفني على أغلب اللاعبين خاصة أنها أول لقاء ودي بعد 4 أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على إحساس المباريات مجددا بعد طول غياب والجهاز الفني سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.


أشاد مدرب بيراميدز بصانع الألعاب الشاب محمد سليم الذي شارك في الشوط الأول أمام المقاصة موضحا أنه لاعب جيد للغاية ويحتاج للفرصة والمزيد من المباريات والاحتكاك وسيكون إضافة قوية، والغياب عن المباريات منذ فترة طويلة مؤثر على أي لاعب والاحتكاك يعيده لمستواه.


وكشف فتح الله عن السر وراء غياب الثلاثي محمد فاروق وجون أنطوي وإيريك تراوري عن ودية المقاصة موضحا أن الثلاثي يعاني من إجهاد بسيط وفضل الجهاز الفني عدم الدفع بهم ولكن الثلاثي سيكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي يداية من الاثنين المقبل في معسكر برج العرب بالإسكندرية.
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