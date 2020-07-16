ننشر أسماء مرشحي قطاع شرق الدلتا لانتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة من أجل مصر

ينشر موقع "صدى البلد" اسماء مرشحي قطاع شرق الدلتا لانتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.





وضمت القائمة: خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد وجميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة عن حزب مستقبل وطن، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة، محمد على عبده أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن، محمد عيد صديق اللمعي عن حزب مستقبل وطن، حماد موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد صبح محمد شحاتة عن حزب مستقبل وطن، جيفارا محمد أحمد عن حزب مستقبل وطن، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.