AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وزير التموين يعلن عن استثمارات أجنبية جديدة لـ إنشاء مناطق لوجستية.. برلمانيون: تساهم فى تقليل الاستيراد من الخارج وتخفض أسعار السلع

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:02 ص
وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى
Advertisements
حسن رضوان
وزارة التموين: 18.5٪ حجم مساهمة التجارة الداخلية فى الدخل القومى
أبرزها تقليل استيراد السلع.. برلمانية تكشف 4 فوائد إنشاء مناطق لوجستية 
لخفض أسعار السلع.. برلمانى يطالب بإنشاء مناطق لوجستية فى جميع المحافظات
لهبوط الأسعار.. اقتصادية النواب توضح الهدف من إنشاء مناطق لوجستية 


أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية، حيث إن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر.

وأوضح أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة يبلغ 14.5% ونستهدف زيادته إلى 22% من إجمالى الناتج القومى، إضافة إلى أن نسبة مساهمة قطاع نقل البضائع داخليا تصل إلى نحو 4٪ ، لافتا إلى أن هذا يؤدى إلى مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج القومى التى تصل إلى 18.5٪.

وقال إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى تقترب إلى مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذى يصل إلى 19٪، موضحا أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات المساهمة فى الناتج القومى.

وحول هذا الامر، استطلع موقع صدى البلد، الاخبارى اراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا، أن وجود مناطق لوجستية جديدة يخفض من أسعار السلع بشكل كبير، لافتا الى أن توجه الدولة السابق للاتحاد مع شركة فرنسية لإنشاء مناطق لوجستية فى طنطا وكفر الشيخ والشرقية وصعيد مصر يعتبر خطوة قوية لهبوط أسعار السلع بشكل كبير

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.

وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن المناطق اللوجستية عبارة عن إنشاء أسواق خاصة بالسلع تساهم فى هبوط أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكدًا على ضرورة التوسع في المناطق اللوجستية فى جميع انحاء الجمهورية والمحافظات.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تنفيذ الاقتراح برغبة الذى تمت الموافقة عليه من جانب البرلمان بشأن السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالشراء من السوبر ماركت والمنافذ الأخرى.

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.

وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى تقترب إلى مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يصل إلى 19٪، مؤكدًا أن مصر بها 100 مليون نسمة جميعهم يقومون بالشراء والاستهلاك المأكل والمشرب.


وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وجود مناطق لوجستية جديدة يخفض من أسعار السلع بشكل كبير، لافتا الى أن توجه الدولة السابق للاتحاد مع شركة فرنسية لإنشاء مناطق لوجستية فى طنطا وكفر الشيخ والشرقية وصعيد مصر يعتبر خطوة قوية لهبوط أسعار السلع بشكل كبير.


أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  بتوجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.

وقالت "الكسان " لـ"صدى البلد" إن هناك 4 فوائد رئيسية لإنشاء مناطق لوجستية لشراء السلع، أبرزها تقليل سعر السلع فضلا عن الوصول لأكبر عدد من المستهلكين بسهولة وجذب استثمارات انتاجية جديدة، 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التجارة الداخلية.. وإنشاء مناطق لوجيستية بتغطية 40% من المحافظات

1.5 تريليون جنيه.. عشماوى: جذب استثمارات جديدة لتجارة اللوجستيات مع مختلف دول العالم

الإعلان عن استثمارات أجنبية قريبا.. وزير التموين: 18.5٪ حجم مساهمة التجارة الداخلية فى الدخل القومى

ترشيحاتنا

مصادر خاصة: باهر المحمدي في الأهلي بداية من الموسم الجديد

بسام راضى: القوات المسلحة دمرت 10 آلاف سيارة على الحدود مع ليبيا خلال 6 سنوات

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

حتيتة: المركزي الليبي حوّل ودائع ضخمة إلى بنوك التنمية في إثيوبيا

بعد الحكم بحبس محمد رمضان .. الطيار أشرف أبو اليسر: الحمدلله القضاء أعاد لي حقي

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز