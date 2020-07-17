وزير التموين يعلن عن استثمارات أجنبية جديدة لـ إنشاء مناطق لوجستية.. برلمانيون: تساهم فى تقليل الاستيراد من الخارج وتخفض أسعار السلع

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.





وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن المناطق اللوجستية عبارة عن إنشاء أسواق خاصة بالسلع تساهم فى هبوط أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكدًا على ضرورة التوسع في المناطق اللوجستية فى جميع انحاء الجمهورية والمحافظات.





وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تنفيذ الاقتراح برغبة الذى تمت الموافقة عليه من جانب البرلمان بشأن السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالشراء من السوبر ماركت والمنافذ الأخرى.





أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى تقترب إلى مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يصل إلى 19٪، مؤكدًا أن مصر بها 100 مليون نسمة جميعهم يقومون بالشراء والاستهلاك المأكل والمشرب.









وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وجود مناطق لوجستية جديدة يخفض من أسعار السلع بشكل كبير، لافتا الى أن توجه الدولة السابق للاتحاد مع شركة فرنسية لإنشاء مناطق لوجستية فى طنطا وكفر الشيخ والشرقية وصعيد مصر يعتبر خطوة قوية لهبوط أسعار السلع بشكل كبير.









أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.



