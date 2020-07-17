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اقتصاد

وزير التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار اللحوم هذا العام مثل العام الماضى ولن تزيد مطلقا.

وأوضح أن الوزارة استعدت لبيع أضاحي العيد  بفتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لييع الخراف الحية. لافتا الى أن الوزارة لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة. 


وأضاف خلال توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي مع وزارة الأوقاف:"لدينا 10 آلاف و800 رأس فى المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى،  وتعاقدنا على 10 آلاف طن دواجن استلمنا منهم 4 آلاف طن".

وقال مصيلحي ، إن أعمال توريد القمح  خلال الموسم الحالى منتظمة ولا شكاوى حتى الآن ومن المقرر الانتهاء منها غدا او بعد غد على أقصى تقدير . 

وأعلن مصيلحى أن إجمالي ما تم توريده هذا العام بلغ 16 مليار جنيه ولا شكاوى.

وأضاف الدكتور  مصيلحى  خلال توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي مع وزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الوزارة بصدد طرح كمامة قماشية جديدة على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل بمواصفات أعلى و بسعر 10 جنيهات.
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