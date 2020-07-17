السلع والعاديات السياحية تستعرض الإجراءات الوقائية الاحترازية للعمل داخل المحال

استعرضت غرفة السلع والعاديات أعضائها التعليمات الصادرة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بشأن عودة السياحة تدريجيا الى المحافظات الساحلية " جنوب سيناء ، البحر الأحمر، مطروح" .





أفادت الغرفة أعضائها فى اخطار حصل صدى البلد على نسخة منه بالضوابط المقرر العمل بها كالآتي " توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال السياحية للعملاء ، وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.





استكملت الغرفة فى اخطارها وضع لافتات داخل المحال بالتنبيه بعدم لمس المعروضات ، توفير أدوات وقائية شخصية لجميع العاملين ، توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة بينهم .





كما شددت على ضرورة إخطار وزارة الصحة باي حالات إصابة أو اشتباه بين العاملين ، الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل ، عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية ، تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة .