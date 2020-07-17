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أخبار البلد

السلع والعاديات السياحية تستعرض الإجراءات الوقائية الاحترازية للعمل داخل المحال

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:20 ص
على غنيم رئيس الغرفة
على غنيم رئيس الغرفة
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محمد الاسكندرانى
استعرضت غرفة السلع والعاديات أعضائها التعليمات الصادرة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بشأن عودة السياحة تدريجيا الى المحافظات الساحلية " جنوب سيناء ، البحر الأحمر، مطروح" .

أفادت الغرفة أعضائها فى اخطار حصل صدى البلد على نسخة منه بالضوابط المقرر العمل بها كالآتي " توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال السياحية للعملاء ، وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص. 

استكملت الغرفة فى اخطارها وضع لافتات داخل المحال بالتنبيه بعدم لمس المعروضات ، توفير أدوات وقائية شخصية لجميع العاملين ، توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة بينهم .

كما شددت على ضرورة إخطار وزارة الصحة باي حالات إصابة أو اشتباه بين العاملين ، الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل ، عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية ، تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة .
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