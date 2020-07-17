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برلمان

المؤتمر: نؤيد قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:15 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن

أعلن حزب المؤتمر ترحيبه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بممثلي القبائل الليبية، لبحث صد العدوان التركي على الأراضي العربية الليبية الشقيقة، وما يمثله ذلك من مخاطر على الأمن القومي المصرى العربي والإقليمي.

 

وأكد الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب فى بيان أصدره، دعمه وتأييده لجميع الاجراءات والتحركات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، بما يحفظ للدولة المصرية وكذلك دول الجوار، أمنه واستقراره وسيادته الكاملة على أراضيه، مشيرا الى ان هناك ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية للقضايا والرسائل العاجلة والمهمة التى أعلنها الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء للحفاظ على الامن القومى المصرى والليبي. 


وأشاد الربان عمر المختار صميدة بتفاعل القوى الشعبية والعائلات والقبائل الليبية ودعوتهم للقيادة المصرية ومطالبة المؤسسات الليبية الشرعية متمثلة في مجلس النواب الليبيى للتدخل المصري العسكري بما يحفظ أمن مصر وليبيا، ويدحض كل محاولات الاحتلال التركي لمقدرات الشعب الليبي وتهديد الأمن القومي المصري. 


وناشد جميع القوى السياسية الشرعية الليبية التكاتف أمام العدوان التركي الغاشم وألا يسمح بأن تكون أراضيه ساحة للارهاب والمليشيات الارهابية المسلحة مع الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الغزو والاحتلال التركى ومحاولات رجب طيب اردوغان للسطو على النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبي. 

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