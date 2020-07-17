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فن

بإطلالة جديدة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلة :"صباح النور و اللذاذه ، قصيت شعري ايه رايكم؟"،وتفاعل معها متابعيها.


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كانت حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، الأمر الذي دفعه لحذف الصورة وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد.


وأطلق حملة ضد المتنمرين، اتبعها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسيئين، والخروج في فيديو مع بناته؛ للتاكيد على عدم تهاونه في حقهن أو حقه الشخصي
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