الري: متابعة مستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار

أكدت وزارة الري ان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، يتابع علي مدار الساعة مع القيادات التنفيذية بالوزارة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

وكذلك استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل

وبحسب بيان الوزارة فقد وجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.