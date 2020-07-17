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محافظات

زراعة الفيوم تواصل مكافحتها لآفات محصول القطن

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرح  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم نظرا لان يحتل القطن المصرى موقعًا منفردًا فى قمة أقطان العالم بفضل تميزه بالجودة العالية لصفات التيلة التى أهلته لاكتساب شهرته العالمية بين أقطان العالم 

وهو يعتبر أحد المحاصيل التصديرية الهامة ويعتبر القطن من المحاصيل الحساسة التى نهتم بها منذ بداية الزراعة،  خاصة الوقاية من الآفات والأمراض تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بمكافحة آفات ديدان اللوز القرنفلية والشوكية


 وجه وكيل الوزاره جهاز المكافحه بالمديرية بأشراف المهندس فؤاد محمد مدير إدارة المكافحة بتشكيل مجموعة عمل من إدارة المكافحة المهندس حسين القرملاوي  والمهندس ربيع محفوظ  والمهندس مصطفى محمد والمهندس طه داهش والمهندس فكري سلطان للمرور على رش القطن بمراكز الفيوم

خلال ذلك قامت لجنة المديريه بمتابعة الرش الدوري للقطن موسم ٢٠٢٠ اليوم الخامس من ( الرشة الثانية ) لمكافحة ديدان اللوز بالمبيد المستخدم كفروثرين ٢.٥ % بمعدل ٣٥٠ سم٣ للفدان

بحضور لجنة المحافظة المهندس علي عبيد ولجنة المتابعة المهندس ممدوح حامد والمهندس زاينهم عاشور إدارة الإرشاد لمتابعة الرش في مركز الفيوم وبحضور المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة ناحية الصالحية حوض بولس مساحة ٢٥ فدان ودسيا  حوض الكوم  مساحة ٢٥ فدان  و الناصرية حوض الجبل الكبير مساحة ٢٢ فدان 

كما قامت اللجنة بالمرور بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة ناحية بني عتمان حوض الستة وثلاثون مساحة ٣٠ فدان و ناحية جبلة حوض المصاطب وشرف مساحة ٢٨ فدان
مركز طامية 

وايضا قامت اللجنة بالمرور على مركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بناحية كفر محفوظ حوض الفقراء  مساحة ٢٨ فدان وناحية معصرة صاوي حوض الدير والشيخ موسى مساحة ١٠٠ فدان

وكذلك قامت اللجنة بالمرور على مركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بمتابعة الرش بقرية العلوية وشكشوك والخالدية وابوشنب 
بحضور المهندس عبدالباقى يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة والمهندس مجدى محمود رئيس قسم المتابعة بالإدارة والمهندس حماد شحاتة

كما قامت اللجنة بالمرور على مركز اطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بناحيه منشاه رحمي وعتامنه المزارعه بحضور المهندس حسن خيرالله
زراعة الفيوم تواصل مكافحتها لآفات محصول القطن
زراعة الفيوم تواصل مكافحتها لآفات محصول القطن
زراعة الفيوم تواصل مكافحتها لآفات محصول القطن
زراعة الفيوم تواصل مكافحتها لآفات محصول القطن
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