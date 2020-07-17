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أخبار العالم

قرار رئاسي تونسي.. قبول استقالة الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:59 ص
قبول استقالة الفخفاخ
قبول استقالة الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام التونسية، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار الرئاسة التونسية الذي يحمل رقم 68 لسنة 2020، ويقضي بقبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء.

وينص القرار الرئاسي، على أن رئيس الجمهورية قرر قبول استقالة الياس الفخفاخ، ابتداءً من 15 يوليو 2020، على أن تواصل هذه الحكومة تسيير الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.

كما صدر الأمر الحكومي رقم 420 لسنة 2020 والمتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتسيير أعمال بعض الوزارات.

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