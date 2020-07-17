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رياضة

تحويل الدورة التدريبية الإقليمية للسباحة لمدربى الأولمبياد الخاص إلى دولية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:13 م
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية الإقليمية للسباحة لمدربى الأولمبياد الخاص
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القسم الرياضي
وافقت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب على طلب الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس أمناء  الأولمبياد الخاص الإماراتي ، على تحويل الدورة التدريبية الإقليمية  لتطوير وتأهيل  مدربي السباحة وأسس تنظيم  مسابقاتها  للأولمبياد الخاص والتى تقام يومي 19و20 يوليو على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM   بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضة العربية و الاولمبياد الخاص الدولى والاتحادين العربي الإماراتي  للسباحة من دورة اقليمية الى دورة دولية بانضمام 6 دول أجنبية وهى أرمينيا ، الفلبين ، الهند ، جزر فيجي ، فرنسا ، بالإضافة إلى دول المنطقة  مصر ، الامارات ، فلسطين، ليبيا،  الأردن ،البحرين ،الجزائر ،السودان ،العراق، الكويت ، المغرب  ، السعودية ، اليمن ،إيران ، تونس ، جزرالُقمـــر ، عمان ، سوريا ، لبنان.

ووصف د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن السر فى إقبال الدول الأجنبية على المشاركة فى الدورات الإقليمية لحسن التنظيم من قبل البرنامج الإماراتي ، ونخبة الخبراء فى الرياضات المختلفة  ودكاترة الجامعات المتخصصين الذين يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ،  وأن خطة التدريب الموضوعة تتواكب عملية استعداد مختلف دول العالم للألعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023 .

 وصرح سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة وعضو اللجنة الأولمبية الوطنية أن اتحاد الإمارات للسباحة يسعد دائما بالعمل مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والاتحاد العربي للسباحة  و الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالمنطقة العربية في مجالات عدة ومنها تطوير مستوى المدربين والحكام العاملين بقطاع الالعاب المائية، متوجها بالشكر إلى شما المزروعي، رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة الأولمبياد الخاص، رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي‫ على ما تقوم به من مجهود لدعم الأولمبياد الخاص.

 وأشاد السماحى بأصحاب الهمم من الرياضيين وما يقدمونه من إنجازات للدولة، وأكد أن الاتحاد كان قد أصدر قرار سابقا بدعم مبادرات أصحاب الهمم والسماح بمشاركة سباحي الأولمبياد الخاص في كل بطولات الاتحاد الرسمية وكذلك الدولية منها، وقد ظهر سباحي الأولمبياد الخاص سابقًا في بطولات كأس الإمارات للسباحة بطولة أبوظبي الدولية للسباحة وقدموا اداءً مميزًا أسعد كافة الحضور من سباحين ومدربين وأولياء أمور ومنظمين.

وأضاف أنه يدعو كافة الاتحادات الرياضية بالدولة لتحذو هذا الطريق و تدعم اصحاب الهمم من الرياضيين وتقدم لهم جزء بسيط من التقدير اللازم والتعاون مع المجلس الرياضي العربي و اتحاد الاتحادات الرياضية العربية لتطوير العمل الافتراضي والابتكار في التعامل مع عودة النشاط الرياضي بعد الازمة العالمية التي مرت كافة بلداننا، كما أشاد بالدور الذى يقوم به مركز إعداد القادة والتعاون مع كافة الجهات في تقديم الاستفادة حيث أصبح المركز منصة متميزة في تقديم سلسلة من الدورات التخصصية في مجال التدريب والتحكيم والإدارة وغيرها من مجالات تتعلق بالنشاط الرياضي.
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