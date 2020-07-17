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محافظات

جنوب سيناء تعلن عن توفر فرص عمل بمشروع إنشاء جامعة الملك سلمان

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:36 م
جنوب سيناء تعلن عن
جنوب سيناء تعلن عن توفر فرص عمل
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ايمن محمد
أعلنت محافظة جنوب سيناء  عن توفر فرص عمل بمشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بمقرها الرئيسي بطور سيناء وفرعيها  بمدينتي راس سدر وشرم الشيخ  وذلك علي الصفحة الإلكترونية  لمحافظة جنوب سيناء . 

وتنوعت فرص العمل على النحو التالي: مشرفين أمن ونظافة  ومشرف بوفيه  ومهندس زراعي  مدير اغذية ومشروبات وعمال وسائقين وفني سباكة وكهرباء وتكييف  وعامل بوفية وشيفات مطبخ  ومندوب مشتريات . 

ونوهت المحافظة  إلى أنه على الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة إرسال السيرة الذاتية والبيانات الخاصة بهم وكود الوظيفه المختارة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]  ويفضل إن يكون المتقدمين  من ابناء  محافظة جنوب سيناء . 

 وتعتبر جامعة الملك سلمان من المشروعات العملاقة  التي أنشئت  مؤخرا في  محافظة جنوب سيناء كاول جامعة  في المحافظة  منذ تحرير سيناء  وكانت حلم لان يكون  هناك جامعة  بجنوب سيناء و سوف تغير وجه طور سيناء . 

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جنوب سيناء تعلن عن توفر فرص عمل بمشروع إنشاء جامعة الملك سلمان
جنوب سيناء تعلن عن توفر فرص عمل بمشروع إنشاء جامعة الملك سلمان
جنوب سيناء تعلن عن توفر فرص عمل بمشروع إنشاء جامعة الملك سلمان
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