العلاج الطبيعى بجامعة بدر تفتح العيادات للمرضى مجانا.. تعرف على التخصصات.. صور

أعلن الدكتور عادلى صبور، عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة بدر فى القاهرة، أنه سيتم إعادة فتح أبواب العيادات الخارجية بـ"كلية العلاج الطبيعة" بالمجان داخل الحرم الجامعى لاستقبال المرضى من أهالى مدينة بدر والمدن المجاورة، موضحًا أن مواعيد العمل ستبدأ من غدا بدءً من 9 صباحًا حتى 2 بعد الظهرًا، ما عدا يوم "الجمعة" والعطلات الرسمية.





أضاف عميد كلية العلاج الطبيعى، أن جميع العيادات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الأمريكية المتقدمة الخاصة بالعلاج الطبيعى وفقًا للمعايير الدولية.. مشيرًا إلى أن إدارة الكلية لن تتهاون فى تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها؛ لمنع نقل عدوى فيروس "كورونا"، ونهيب المرضى ضرورة ارتداء الكمامة، وسيتم تلقى استفسارات المواطنين على رقم (٢٨٦٥٠٤٠٠) ثم الاتصال على الرقم الداخلى للعيادات (١٢٢٥) .









أوضح الدكتور عادلى صبور، أن العيادات الخارجية للكلية ستقدم خدمة تقييم الحالات فى تخصصات "العظام، الأعصاب، الأطفال، السمنة المختلفة" على أيدى أكبر المتخصصين من كبار أعضاء هيئة التدريس فى مجال العلاج الطبيعى.. كاشفًا أن مجمع العيادات الخارجية يضم (22) غرفة منفصلة للجلسات بها أحدث أجهزة العلاج بالليزر واليدوى، بالإضافة إلى صالة جيم مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية المساعدة.





أشار عميد كلية العلاج الطبيعى، إلى أن العلاج والتأهيل سيكون فى الحالات الآتية:





1- خشونة جميع المفاصل.

2- التهاب وتمزق الأوتار والعضلات.

3- التواء وتمزق الأربطة.

4- تيبس المفاصل والفقرات.

5- تأهيل ما بعد الكسور والتثبيت بمختلف أنواعه.

6- الانزلاق الغضروفى العنقى والصدرى والقطنى وحالات انزلاق الفقرات البسيطة وضيق القناة العصبية الشوكية.

7- إصابات الملاعب بجميع أنواعها.

8- تأهيل عملية استعواض الرباط الصليبى وعلاج غضروف الركبة.

9- علاج آلام وتقلص وقصر وضعف العضلات وانحناءات العمود الفقرى المختلفة.

10- تأهيل ما بعد العمود الفقرى المختلفة كاستئصال الغضروف وتثبيت الفقرات.

11- علاج آلام أسفل الرقبة وأسفل الظهر وآلام المفاصل.

12- تأهيل حالات الشلل النصفى ما بعد الجلطة أو نزيف المخ.

13- تأهيل حالات الشلل السفلى والرباعى.

14- تأهيل حالات الشلل الرعاش "باركنسون" وحالات الاتزان و الترنح.

15- علاج حالات التهاب الأعصاب وإصابات الأعصاب الطرفية وحالات اختناق العصب الأوسط والزندى بالذراع.

16- علاج شوكة عظمة الكعب والتهاب أنسجة باطن القدم.

17- استقبال حالات السمنة ووصف نظام غذائى لإنقاص الوزن.

18- تأهيل مفاصل الركبة والفخذ ما بعد عملية تغيير المفاصل بمفصل صناعى.

19- تأهيل حالات الشلل الدماغى للأطفال.

20- تأهيل حالات ملخ الولادة "Erbs".

21- علاج حالات متلازمة داون "أطفال منغوليين".

22- تأهيل حالات التأخر الحركى للأطفال.

23- علاج حالات شلل العصب السابع " شلل الوجه".

24- علاج حالات العصب الخامس.