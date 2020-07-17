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أخبار البلد

البيئة تحكم سيطرتها إلكترونيا على 8 مداخن لمحطة كهرباء شمال القاهرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:41 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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حنان توفيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الالكترونى لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لنحو (4) وحدات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة بعدد (8) مداخن بمحطة كهرباء شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء بمحافظة القاهرة. حيث تم رصد كلا من عناصر (ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين). 

وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الاجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة وزارة البيئة لإحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبري التى أقرها قانون البيئة والتى منها محطات الكهرباء، وبعض قطاعات إنتاج البترول وتكريره ومصانع انتاج الأسمنت والأسمدة ، مضيفه إلى أن ربط المنشآت الكبرى بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الإنبعاثات الملوثة للبيئة والصادرة عن تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، و إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك الشركات من خلال تحليل أحمال التلوث الصادرة منها.

وعدد محطات توليد الكهرباء التى تم ربطها بالشبكة القومية  لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظات القاهرة الكبرى تصل إلى (7) محطات ، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74  منشأة  تمثل 339 مدخنة.
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