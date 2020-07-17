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أخبار البلد

الطب البيطري: رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:02 م
اللحوم
اللحوم
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شيماء مجدي
قال الدكتور عادل عبد الحكم مدير  عام بالطب البيطري ، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالوزارة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك تحسبا لزيادة أعداد الأضاحي ، حيث تم منع اجازات الأطباء البيطريين ، والعاملين بالمجازر لاستقبال الأضاحي. 

وأضاف "عبد الحكم " لـ صدي البلد، أنه تم فتح المجازر أمام المواطنين بالمحافظات منعا لتلوث البيئة ، موضحا أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية بسبب كورونا من حيث التطهير والتعقيم لذا نناشد المواطنين بالذبح داخل المجازر. 

وكشف " مدير  عام بالطب البيطري" عن مميزات الذبح داخل المجازر ، إذ يتم الكشف علي الأضحية قبل ذبحها لتبين إذا كان هناك أمراض من عدمه. 

وأشار إلي أن قطاع التفتيش علي اللحوم له دور كبير في تشديد الرقابة علي اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض حتي لايتم الغش فيها  بأي شكل من خلال فريق من الأطباء تتبع هيئة الطب البيطري. 

ونوه إلي أنه يتم التنسيق مع العديد من الجهات من أجل التفتيش علي اللحوم والذبح في المجازر مثل النحافظة ووزارة التموين وغيرهم.
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