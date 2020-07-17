بعيون خضراء.. نادين نجيم تتألق بإطلالة سوداء ساحرة
الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:20 م
نادين نسيب نجيم
حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، نالت إعجاب متابعيها. وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها، وقالت: كل شيء يمكن شراؤه إلا النية الطيبة، فهي تنبع من بئر سحري داخل القلوب الطاهرة. وظهرت نادين نسيب نجيم بفستان باللون الأسود من الدانتيل الناعم والخفيف وأكمام طويلة شفافة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت نادين نسيب نجيم شعرها إلى الوراء مع ترك بعض من خصلات شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بـ وضع المكياج؛ حيث انها اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الكشميري مع وضع الماسكرا والآي شادو البني والآي لاينر، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم بـ ارتداء الإكسسورات؛ بل اختارت ارتداء اسورة خاتم كبير على يديها باللون الزمردي الناعم.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..