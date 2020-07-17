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مرأة

بتسريحة الكحكة.. فهرية أفجان فى إطلالة جذابة عبر انستجرام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:20 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية فهرية أفجان صورة جديد عبر حسابها الرسمية على إنستجرام.

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما خطف أنظار متابعيها ودفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت فهرية أفجان كارديجان طويل باللون التايجر الأبيض والأسود والأخضر، وأكمام طويلة ، وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها بشكل كبير.


ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة عبر تصفيفه بتسريحة الكحكة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت ببعض اللمسات القليلة، واكتفت بوضع الماسكرا والآي شادو باللون الكشمير الناعم، وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف فهرية أفجان في اختيار الإكسسوارات، حيث إنها قامت بارتداء خاتم بسيط على يديها.

وإليكم الفيديو التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Crew... 🐆🦓🐅🦒 😏

A post shared by Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf) on

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