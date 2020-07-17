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أخبار العالم

السعودية تطلق 100 برنامج لتقديم أرقى الخدمات للحجاج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:08 م
موسم الحج 1441
موسم الحج 1441
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مـيـس رضـا
تطلق وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال موسم الحج لهذا العام، جُملة من البرامج التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.


وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، أن عدد البرامج التي ستقدمها الوكالة خلال موسم حج هذا العام، أكثر من ١٠٠ برنامج، تنوعت بين توجيهية وإرشادية ودروس ومحاضرات، يشارك فيها العلماء، والبرامج والأنشطة المتخصصة، وتبث الدروس عبر الشبكة، وخدمات التطويف، وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخدمات المصاحف وتفعيل برامج تصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بعد.


وتضمنت البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين وترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات، وإطلاق التطبيقات الخادمة لها تقنيًا وغيرها من البرامج والخدمات.


ويأتي تنفيذ البرامج بمشاركة فعالة من جميع الإدارات، بهدف بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.
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