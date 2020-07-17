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اقتصاد

عيار 21 بــ800 جنيه.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات الجمعة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:05 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ننشر  أسعار الذهب فى مصر خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وجاء متوسط سعر أنواع  الذهب في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 912 جنيها إلى 914 جنيها.
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 798 جنيها إلى 800 جنيه.

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كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  684 جنيها إلى 686 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 532 جنيها إلى 533  جنيها .
فيما تراوح سعر الجنيه الذهب 6.363 جنيها إلى 6.400ِ ، يزن 8 جرامات من عيار 21.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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