قطع المياه عن 3 مناطق حيوية بإمبابة مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقة البوهى والمنيرة الشرقية والمنيرة الغربية بإمبابة بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.





وأوضحت محافظة الجيزة، أن هذا القطع نتيجة لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الأنفاق بمنطقة البوهى بـ إمبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم الأمر الذي يتطلب نهو أعمال الربط اللازمة للخط الجديد على الخط القائم وما يترتب عن ذلك من قطع المياه بعدد من المناطق .





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.





وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لـ تتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.





واهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.



