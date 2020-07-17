AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع المياه عن 3 مناطق حيوية بإمبابة مساء اليوم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:47 م
قطع المياه عن ٣ مناطق
قطع المياه عن ٣ مناطق حيوية بإمبابة مساء اليوم
Advertisements
محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقة البوهى والمنيرة الشرقية والمنيرة الغربية بإمبابة بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.


وأوضحت محافظة الجيزة، أن هذا القطع نتيجة لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الأنفاق بمنطقة البوهى بـ إمبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم الأمر الذي يتطلب نهو أعمال الربط اللازمة للخط الجديد على الخط القائم وما يترتب عن ذلك من قطع المياه بعدد من المناطق .


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.


وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لـ تتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.


واهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة‎

لتنفيذ تحويلات المترو .. قطع المياه عن هذه المناطق بإمبابة

ترشيحاتنا

في ظهور نادر.. أسرة محمد بركات تخطف الأضواء | شاهد

تسجيل أول إصابة بمرض الطاعون الدبلي خارج الصين في 2020

ندى بسيونى تقضي إجازتها الصيفية فى الإسكندرية.. شاهد

محافظة القاهرة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الاسعار الجديدة

أخبار الرياضة.. الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي والمثلوثي يكلف الزمالك 5 ملايين دولار.. والحكومة البريطانية تعلن عودة الجماهير

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يقضيان إجازة صيفية على البحر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يصب بخدش.. طفل ينجو بمعجزة بعد سقوطه من الطابق الخامس لمبنى.. شاهد

أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك