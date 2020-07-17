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أخبار العالم

روسيا والإمارات تبحثان الوضع في ليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أجرى وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، حول الوضع في ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أن الاثنين اتفقا على ضرورة إنهاء القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في البلاد.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن لافروف أجرى اليوم أيضا اتصالا هاتفيا مماثلا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيه طيفا من الملفات الإقليمية والثنائية الملحة.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف وآل ثاني تبادلا الآراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، مع التركيز على ضرورة تسويتها بالأساليب الدبلوماسية والسياسية من خلال التفاوض مع مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وكانت القبائل الليبية قد فوضت مصر بالتدخل في ليبيا للوقوف في وجه الاحتلال التركي للأراضي الليبية ودعمها للميليشيا المسلحة.
وأكد الاتحاد الأوروبي على استمرار عملية ايريني لمراقبة عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها تركيا إلى الأراضي الليبية.

وكانت حكومة الوفاق المدعومة تركيا قد اشترطت وقف إطلاق النار بانسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت، لكن الجيش رفض هذه الشروط.



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