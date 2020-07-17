AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لما تتخانق وتروح تجيب ناس .. هشام ماجد مع كريم فهمى وخالد سليم | شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
شارك الفنان هشام ماجد , جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام ", ظهر فيها بصحبة الفنان كريم فهمى والفنان خالد سليم.

وكتب هشام ماجد على الصورة: لما تتخانق وتروح تجيب ناس 💪💪

اقرا ايضا :

وشارك هشام ماجد فى مسلسل "اللعبة" الذى عرض حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

View this post on Instagram

لما تتخانق و تروح تجيب ناس 💪💪

A post shared by Hesham Maged (@heshammagedofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميرنا جميل تروج لـ اللعبة بهذا المشهد.. شاهد

مسلسل اللعبة الحلقة 22.. شيكو يتعرض للخيانة من فريقه

مسلسل اللعبة الحلقة الأخيرة.. أحمد فهمي صاحب تحدي شيكو وهشام ماجد

أحمد السبكى يهنئ شيكو بعيد ميلاده الــ 40

يا عالمي.. محمد أنور يهنئ شيكو بعيد ميلاده الــ 40

محمد ثروت يهنئ شيكو بعيد ميلاده: سنة وسيمة عليك يا وسيم بيه

ترشيحاتنا

في ظهور نادر.. أسرة محمد بركات تخطف الأضواء | شاهد

إيكر كاسياس يعود إلى ريال مدريد.. تفاصيل

تسجيل أول إصابة بمرض الطاعون الدبلي خارج الصين في 2020

مستشفى كهرباء الإسماعيلية يرفع راية النصر على كورونا.. خروج آخر مصاب بالفيروس

إسرائيل تقترب من الإغلاق الكامل للمرة الثانية بسبب كورونا

على يخت وسط البحر.. شاهد أحدث صور لـ كريستيانو رونالدو وصديقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت تاني مرة.. بوجبا يستمع إلى القرآن في سيارته الفارهة.. صور

حالة نادرة .. كورونا يصيب مريضا بالشلل بسبب مهاجمة الأعصاب

والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا