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أخبار البلد

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:21 م
المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة
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أمل مجدى
نجح خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في إعادة 4 أطفال إلى أسرتهم بعد أن تركوا مسكنهم نتيجة للنزاعات الأسرية وسوء معاملة الأب والأعمام. 

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ان خط نجدة الطفل 16000 قد تلقى بلاغا بشأن حالة أربعة أشقاء " ثلاث فتيات وولد أعمارهم ١٧،١٥،١٣،١٠ " حيث أبلغت الشقيقة الكبرى والتي تبلغ من العمر 17 عاما أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم " وسبق لها تحرير محضر ضد  العم وأبناؤه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب دون  "  وأن الأم قد تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف و يقيمون بصفة دائمة مع والدهم. وتمكنوا من التواصل مع خط نجدة الطفل لطلب مساعدتهم  وإنقاذهم. 

وأضافت أمين عام المجلس أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت الي مكان تواجدهم وتحرر المحضر رقم ٢٢٩٣ لسنة ٢٠٢٠ اداري العدوة  وتم  العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة  وحضر التحقيقات  أخصائي خط نجدة الطفل بإحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة المنيا  لإجراء بحث الحالة للأطفال  وإعداد  تقرير بشأنهم والإجراءات اللازمة لإخراجهم من حالة الخطر وفقا لأحكام قانون الطفل ... ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابة العامة، لافتة إلى أنه تم  ضبط الأب والأعمام والأم ... وتم حجزهم مساء أمس علي ذمة التحقيقات. 

ولفتت "السنباطي" إلى أنه إعمالا للمصلحة الفضلى للأطفال تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري  للأب والأم والأطفال وتم التصالح وإرضاء الأطفال وذلك بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة، مشيرة إلى أنه تم أخذ كافة التعهدات اللازمة علي الأسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة على أنه سيتم عقد لقاءات إرشاد أسري متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال وحالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم.
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