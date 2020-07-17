يكشف مسئولية مصر.. سولاف درويش: مؤتمر القبائل الليبية حدث تاريخي

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، والذي عقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد"، مؤكدة أنه حدث تاريخي على أرض مصرية.





وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن هذا اللقاء والمؤتمر ينبع من مسئولية الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه الدولة الليبية والأشقاء الليبين وأمنها القومي، ويؤكد على التأييد التام للقبائل الليبية لدعوة مجلس النواب الليبي المنتخب للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريًا في ليبيا؛ للحفاظ على الأمن القومي المصري الليبي المشترك.





وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الهدف الأساسي للرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية هو تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه، لافتة إلى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.



