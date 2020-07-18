لو مسافر .. أربعة خطوط سكة حديد متوقع تأخيرها اليوم.. تعرف عليها

أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق 18 _٧_ ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.









أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.





ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي





متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة





ثالثًا: خط بنها / بور سعيد





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة



