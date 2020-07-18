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أستاذ علوم طبية: أي لقاح جديد لن يعطي مناعة 100% للجميع..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 01:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور ياسر الشربيني، الأستاذ في العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنجهام برينت، إن هناك أكثر من مصدر يشير إلى وجود لقاحات قوية تمكن من عمل مناعة مزدوجة للمرضى، متابعا: اللقاحات مزدوجة المناعة بتعطى مناعة أكبر وأقوي ولمدة أطول، لافتا إلى أن اللقاح الذي توصلت إليه جامعة أكسفورد هو الأقوى حتى الآن لأنه يمنح المناعة المزدوجة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن القياس الحقيقي لأي لقاح بيكون من خلال تجربته على آلاف من الناس، ولكن يجب أن يتم تجربته في الدول يكون فيها نسبة الفيروس مرتفعة مثل البرازيل وغيرها.

وتابع: لا يوجد لقاح يمنح مناعة 100%، وهذا ما يميز وجود أكثر من لقاح وبديل لفيروس كورونا، معقبا: الفيروس جديد لذا لا يمكننا أن نحكم على اللقاحات ونقول من أفضل من من، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يعطي اللقاح مناعة من 70 إلى 80%، مشددا على أن معظم اللقاحات التي تجرى من أجل أهداف ربحية في المقام الأول.

وأشار إلى أنه عندما تم تجربة اللقاح على أشخاص أصحاء كانت تمنح مناعة 100% ولكن في حال تجربته على مرضى كبد على سبيل المثال فقد يكون بطئ في تشكيل المناعة، مشددا على أن تأثير اللقاح على الأصحاء ستكون قوته كاملة.
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