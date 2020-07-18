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رياضة

الشباب السعودي يعلن رحيل مدربه رسميا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن نادي الشباب السعودي عن رحيل الإسباني لويس غارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، عن تدريب الفريق.

ونشر الشباب بيانًا عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاء كالآتي..
 
"قدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السيد لويس غارسيا اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مشترطًا توقيع عقد لمدة عام إضافي، معللًا ذلك بتلقيه عرض تدريبي آخر.

بدورها، تمسكت إدارة النادي بقرارها بعدم التوقيع مع المدرب الإسباني لويس غارسيا لعام إضافي حتى انتهاء الموسم الرياضي الحالي وإجراء تقييم شامل للجهاز الفني، علمًا بأن عقد المدرب ينتهي نهاية الشهر الجاري بتاريخ 30 يوليو، وبذلك ستقوم إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي في ما تبقى من هذا الموسم والموسم المقبل".
 
وفي هذا السياق، كشفت مصادر لبرنامج "الحصاد الرياضي"، أن الشباب توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي بيدرو كاشينا، لتدريب الفريق خلفًا للإسباني غارسيا.
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