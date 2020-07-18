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أخبار البلد

المستشار يوسف طلعت: قانون إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية سيصدر في أفضل صورة

السبت 18/يوليه/2020 - 09:03 ص
المستشار يوسف طلعت
المستشار يوسف طلعت
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سامح سلام
أكد المستشار يوسف طلعت المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والذى شارك في اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ممثلا للطائفة الإنجيلية، أنه منذ إعلان مجلس الوزراء عن صدور قانون خاص بإنشاء هيئة للأوقاف الإنجيلية تم التواصل مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وقتها ووزير العدل الحالي والذى وعد بالانتهاء من القانون وتم التوافق عليه في فترة زمنية قياسية.

وأضاف المستشار يوسف طلعت أنه تم الاعتماد أثناء إعداد بنود القانون على القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتم إعداده بالتوافق بين كل مؤسسات الدولة الممثلين في اللجنة دون أى عوائق تذكر، لافتا إلى أنه تم عمل حصر للأوقاف الإنجيلية وهى عديدة وكان يشرف عليها هيئة الأوقاف المصرية.

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وتابع قائلا، إنه تم صدور مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بتوافق سلس داخل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، حيث تم رفعه لإقراره في صورته التى تم التوافق عليها من الجميع، وهى المرة الأولى التى يكون للطائفة الإنجيلية هيئة تشرف على الأوقاف الخاصة بها.

وأشار المستشار يوسف طلعت إلى أن إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية أمر هام للغاية، وأنه كان هناك اتفاق على كل البنود الخاصة بإصدار القانون، بما في ذلك إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن الدولة لديها حرص على تسوية كافة الأمور وأنه لمس التعاون الواضح بين كافة أجهزة الدولة أثناء العمل داخل اللجنة.

ونوه إلى أن مشروع القانون أقر برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية لهيئة الأوقاف وأنه كفل له اختيار 12 عضوا من بينهم 6 من رجال الدين بالطائفة و6 آخرين من أبناء الطائفة من غير رجال الدين، إلى جانب ترشيح اثنين آخرين من أصحاب الخبرة ليكون اجمالي عدد الأعضاء 15 عضوا.

وذكر المستشار يوسف طلعت أن مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية سوف يصدر في أفضل صوره، وهو ثاني قانون سيتم إقراره بعد صدور قانون بناء الكنائس.

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