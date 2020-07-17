الأنبا يوسف يبدأ تدريس المشورة المسيحية بكلية القديس أكليمنضس في إندونيسيا

بدأ نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة، تدريس مادة المشورة المسيحية، لطلاب كلية القديس أكليمنضس القبطية اللاهوتية في منطقة بكاسي بإندونيسيا، عبر الإنترنت عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.
وكلية القديس أكليمنضس القبطية اللاهوتية تتبع إيبارشية سيدني وتوابعها، وتمتد الدراسة فيها لأربعة أعوام دراسية، ويدرس بكلية "سان كليمنت" أربعون طالبًا وطالبة، ويدرسون خلال أعوام الدراسة ٤٢ مادة.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.
وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء – مجموعة من الموضوعات الخاصة بشئون الإيبارشية والخدمة والرعاية، كما اطمأن على أحوال الأباء الكهنة وأسرهم.
من ناحية أخرى، طرح مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية، كتاب "الدير الأبيض" من إعداد الراهب ثاؤفيلس الشنودي ومراجعة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان في عدد من المكتبات المسيحية بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا شنوده رئيس المتوحدين.