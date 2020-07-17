الأنبا يوسف يبدأ تدريس المشورة المسيحية بكلية القديس أكليمنضس في إندونيسيا

بدأ نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة ، تدريس مادة المشورة المسيحية، لطلاب كلية القديس أكليمنضس القبطية اللاهوتية في منطقة بكاسي بإندونيسيا، عبر الإنترنت عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.









كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.





وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء – مجموعة من الموضوعات الخاصة بشئون الإيبارشية والخدمة والرعاية، كما اطمأن على أحوال الأباء الكهنة وأسرهم.





