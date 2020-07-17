AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا يوسف يبدأ تدريس المشورة المسيحية بكلية القديس أكليمنضس في إندونيسيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:31 ص
نيافة الأنبا يوسف
نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة
Advertisements
سامح سلام
بدأ نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة، تدريس مادة المشورة المسيحية، لطلاب كلية القديس أكليمنضس  القبطية اللاهوتية في منطقة بكاسي بإندونيسيا، عبر الإنترنت عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وكلية القديس أكليمنضس القبطية اللاهوتية تتبع إيبارشية سيدني وتوابعها، وتمتد الدراسة فيها لأربعة أعوام دراسية، ويدرس بكلية "سان كليمنت" أربعون طالبًا وطالبة، ويدرسون خلال أعوام الدراسة ٤٢ مادة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم  بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء – مجموعة من الموضوعات الخاصة بشئون الإيبارشية والخدمة والرعاية، كما اطمأن على أحوال الأباء الكهنة وأسرهم.

من ناحية أخرى، طرح مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية، كتاب "الدير الأبيض" من إعداد الراهب ثاؤفيلس الشنودي ومراجعة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان في عدد من المكتبات المسيحية بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا شنوده رئيس المتوحدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيده.. البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي

الإنجيلية: المحكمة الإدارية العليا تؤكد عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة

طرح كتاب الدير الأبيض بمناسبة عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

البابا تواضروس يستقبل أسقف أبنوب والفتح بالمقر البابوي

ترشيحاتنا

ريال مدريد بطلًا للدورى الإسبانى.. زين الدين زيدان المفتاح السحرى للنادى الملكى

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

بطولات زيدان مع ريال مدريد.. مدرب ولاعب منذ 20 عاما

لاعب أندرلخت البلجيكى يدخل دائرة اهتمامات النادى الأهلى

اخبار الفن.. زوج سلاف فواخرجي يرد على منتقدي زوجته.. فيفي عبده توجه رسالة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: متكتأبش

بين التصدر والسقوط كيف فرط برشلونة في الحفاظ على اللقب

AdvertisementS

خبير أوبئة يكشف سر تراجع وإصابات ووفيات فيروس كورونا فى مصر

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

سنخرج أمام نابولي في دوري الأبطال.. تصريح غاضب من ميسي بعد خسارة الدوري الإسباني

العناية الإلهية أنقذت الركاب.. لحظة تفحم سيارة أجرة فى شارع العشرين بالجيزة.. فيديو

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد