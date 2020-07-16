قرار صادم تتخذه الولايات المتحدة تجاه موظفي هواوي.. اعرف السبب

الولايات المتحدة بالنسبة لموظفي هواوي أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن فرض قيود جديدة على تأشيرة دخولبالنسبة لموظفي هواوي Huawei ، مثل رفض أو إلغاء التأشيرة.









وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على التأشيرة الممنوحة لموظفي عملاق التكنولوجيا الصيني"، حيث اتهم هواوي وشركات صينية أخرى بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم.

















وأضاف بومبيو أن شركات الاتصالات في جميع العالم، والتي تستخدم معدات الشركة الصينية هواوي "تتعامل مع منتهكي حقوق الإنسان".









وقال بومبيو في مؤتمر صحفي أمس: "إن وزارة الخارجية ستفرض قيودا على التأشيرات التي تُمنح لموظفين معينين في شركات التكنولوجيا الصينية، مثل "هواوي".









ويعتمد هذا القرار على القسم 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية بأمريكا، والذي ينص على رفض تأشيرة الزائرين غير المقبولين للولايات المتحدة إذا كان لدى وزير الخارجية سبب للاعتقاد بأن دخولهم "سيكون له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".









وتأتي تصريحات بومبيو، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حظر شركة هواوي، من المشاركة في بناء شبكة اتصال الجيل الخامس 5G ببريطانيا، بعد ضغط واشنطن التي دفعت بريطانيا إلى إلغاء القرار الصادر في شهر يناير بمنح هواوي دورا محدودا في إطلاق الجيل الخامس في أوروبا.









جدير بالذكر أن إدارة ترامب أعلنت خلال الشهر الماضي، عن استنتاجها بأن هواوي Huawei مدعومة من الجيش الصيني، حيث أرسل البنتاجون وثيقة إلى الكونجرس تحتوي على أسماء 20 شركة صينية وجد أنها مدعومة من قبل جيش التحرير الشعبي، من بينها هواوي.