أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوجود أنباء عن مقتل قائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني.





ويوم الخميس الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية إن عنصرين من قوات الحرس الثوري لقيا مصرعهما في محافظة كردستان شمال غربي إيران.





وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلا عن بيان للحرس الثوري أن الأشخاص الثلاثة "كانوا يقومون بمهمة توزيع الإعانات الغذائية على الأهالي" في قرية بلبر، بمنطقة أورامان، التابعة لمدينة سروآباد، حينما تعرضوا لهجوم من مجموعة وصفتها بالـ "مناهضة للثورة"، وهو وصف تطلقه طهران على أي نوع من المعارضة للنظام الإيراني.





وأوضحت وكالة أنباء فارس أن المقتولين أحدهما "قائد قوات التعبئة في أورامان جمال كريمي والآخر هو الموظف في إدارة ناحية أورامان محمد كرمي".





وذكر موقع "إيران إنترناشونال"، من جانبه، أن كريمي هو قائد قوات الباسيج في مدينة سروآباد، وأن كرمي هو عضو آخر في القوات.





وذكر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن منطقة مريوان في المحافظة شهدت "اشتباكات مسلحة"



