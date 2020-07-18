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الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 09:24 ص
الطقس
الطقس
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة تشهده البلاد من أول أمس، وهذا نتيجة وصول درجات الحرارة إلى 33 درجة على معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان هناك نشاط للرياح فى الأيام الماضية مما لطف من درجات الحرارة وقلل نسبة الرطوبة.

وأوضحت أنه بداية من اليوم وعلى مدار الأسبوع ستشهد البلاد درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية في تلك الفترة من العام، وتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة من 34 إلى 35 درجة، ونسب الرطوبة المرتفعة هي التي تسبب الشعور بدرجة حرارة أشد مما هى عليها وتصل نسب الرطوبة من 80% الى 85% وخاصة في ساعات الليل وأثناء الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت أنه سيكون هناك تواجد لـ شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر ولكنها غير مؤثرة على الطرق أو حركة المرور والسفر، وتتلاشى الشبورة تدريجا بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة لتصل إلى 40%.
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