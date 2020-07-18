AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكاظمى يتوجه بشكل مفاجئ لمنفذ حدودي مع إيران.. تفاصيل

السبت 18/يوليه/2020 - 09:28 ص
الكاظمى
الكاظمى
Advertisements
سمر صالح
نشرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية اليوم، السبت، تفاصيل توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.


وأكدت وكالة "بغداد اليوم" نقلًا عن مصادي عراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل اليوم إلى منفذ زرباطية الواقع في محافظة واسط، والذي يربط بين العراق وإيران.


وقالت إن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، دعا، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي إلى إرسال فوج من الجيش للسيطرة وحماية منفذ زرباطية الحدودي.


وذكر المكتب الإعلامي للمياحي في بيان له أن الكاظمي أكد أن "المطالبات السابقة لإرسال فوج خاص من الجيش لحماية المنفذ لحين استقرار الأوضاع العامة في البلاد، بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار الذي يمر به بلدنا العزيز بصورة عامة ومحافظة واسط بصورة خاصة".


وأضاف المياحي، أنه "للأهمية الكبيرة في السيطرة على المنافذ الحدودية، لا سيما منفذ زرباطية الذي يعتبر من أهم المنافذ للتبادل التجاري والمسافرين، مع إعادة افتتاحه بشكل جزئي ومنعا لأي انفلات وتجاوز على القانون لاسيما ان المنفذ شهد كثيرا من الحالات غير المنضبطة، طالبنا بإرسال فوج من الجيش".


وأشار إلى أن "موقع المنفذ الاستراتيجي، يستدعي معالجة بعض المشاكل والتداعيات التي تحدث فيه، خصوصا بعد الفترة الطويلة من اغلاقه وتوقف الايرادات المحلية للمحافظة التي تسعفنا في استكمال المشاريع والبنى التحتية، وما يؤمنه من فرص عمل للمواطنين".


وأوضح أن "وجود قوة كبيرة من الجيش في المنفذ ومحيطه، ستكون عامل اطمئنان لإدارة وموظفي المنفذ من ناحية تأدية واجبهم دون ضغوط من هنا وهناك".


وفرضت القوات الأمنية سيطرتها على بعض المنافذ الحدودية مع إيران، وكذلك سيطرة قيادة عمليات البصرة على الموانئ والمنافذ الحدودية في المحافظة، وسط دعوات نيابية لفرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نرفض المغامرات في بلدنا.. الكاظمي: لن نسمح لأحد بـ تهديد أمن العراق

شاهد.. أهالي بغداد يودعون الهاشمي: بطل نادى بتخليص العراق من مليشيات إيران

صحف السعودية اليوم.. أكثر من 165 ألف حالة شفاء من كورونا في المملكة.. 12.7 مليون إصابة بـ بالفيروس حول العالم.. وروسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لـ كوفيد-19

العراق يعلن عن إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية لـ البلاد

ميراني عن اعتداءات تركيا على كردستان: كان على حكومة بغداد إلغاء الاتفاقات مع إيران وأنقرة

ترشيحاتنا

بلطجية يسحلون سيدة ويسرقون سيارتها الفارهة.. فيديو

كلب ينجو من الموت بأعجوبة بعد ضربه وربطه في كيس وإلقائه في النهر ..صور

استخدمها فورا.. 4 تطبيقات مميزة للاستفادة من كافة خدمات واتساب

محمد جودة: ما فعله أسامة حسن عيب وسيتم معاقبته بالقانون..فيديو

بسبب سيلفي مفاجئ بكاميرا ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

AdvertisementS

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

أشرف زكي يتدخل لمنع التشهير بـ عبد الرحمن أبو زهرة.. تفاصيل

بسبب سيلفي مفاجئ بكاميرا ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

الشهيدة رقم 121.. حكاية الدكتورة وسام الديب حاربت لعلاج العقم وقتلها كورونا

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور

منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول البرتقال