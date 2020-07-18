الكاظمى يتوجه بشكل مفاجئ لمنفذ حدودي مع إيران.. تفاصيل

نشرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية اليوم، السبت، تفاصيل توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.





وأكدت وكالة "بغداد اليوم" نقلًا عن مصادي عراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل اليوم إلى منفذ زرباطية الواقع في محافظة واسط، والذي يربط بين العراق وإيران.





وقالت إن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، دعا، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي إلى إرسال فوج من الجيش للسيطرة وحماية منفذ زرباطية الحدودي.





وذكر المكتب الإعلامي للمياحي في بيان له أن الكاظمي أكد أن "المطالبات السابقة لإرسال فوج خاص من الجيش لحماية المنفذ لحين استقرار الأوضاع العامة في البلاد، بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار الذي يمر به بلدنا العزيز بصورة عامة ومحافظة واسط بصورة خاصة".





وأضاف المياحي، أنه "للأهمية الكبيرة في السيطرة على المنافذ الحدودية، لا سيما منفذ زرباطية الذي يعتبر من أهم المنافذ للتبادل التجاري والمسافرين، مع إعادة افتتاحه بشكل جزئي ومنعا لأي انفلات وتجاوز على القانون لاسيما ان المنفذ شهد كثيرا من الحالات غير المنضبطة، طالبنا بإرسال فوج من الجيش".





وأشار إلى أن "موقع المنفذ الاستراتيجي، يستدعي معالجة بعض المشاكل والتداعيات التي تحدث فيه، خصوصا بعد الفترة الطويلة من اغلاقه وتوقف الايرادات المحلية للمحافظة التي تسعفنا في استكمال المشاريع والبنى التحتية، وما يؤمنه من فرص عمل للمواطنين".





وأوضح أن "وجود قوة كبيرة من الجيش في المنفذ ومحيطه، ستكون عامل اطمئنان لإدارة وموظفي المنفذ من ناحية تأدية واجبهم دون ضغوط من هنا وهناك".





وفرضت القوات الأمنية سيطرتها على بعض المنافذ الحدودية مع إيران، وكذلك سيطرة قيادة عمليات البصرة على الموانئ والمنافذ الحدودية في المحافظة، وسط دعوات نيابية لفرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية في العراق.