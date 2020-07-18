الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لمواصلة انتفاضته أمام بولونيا





ويسعى ميلان بقيادة نجمه إبراهيموفيتش لمواصلة انتفاضته في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والحفاظ على كامل فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.





ولم يتعرض ميلان لأي خسارة منذ استئنتاف الدوري في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، حيث خاض 7 مباريات في الكالتشيو، فاز في 5 لقاءات منهم، وتعادل في مواجهتين.





في المقابل يطمح بولونيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للبقاء في منطقة وسط الجدول.





ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم المقبل برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز العاشر بـ 43 نقطة.

يستضيف فريقه إيه سي ميلان الإيطالي نظيره بولونيا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإيطالي.