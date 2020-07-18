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محافظات

خروج 12 متعافيًا من العزل الصحي بتمى الأمديد وارتفاع عدد المتعافين إلى 722 في الدقهلية

السبت 18/يوليه/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت عن خروج 12 مصابا بكورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا. 

وأضاف وكيل الوزارة أن حالات التعافي خلال الفترة الماضية من بدء انتشار الفيروس حتى اليوم بلغت 722 حالة من إجمالي 938 من مصابي الدقهلية لتصل معدل نسبة الشفاء إلى 77% مشيرا إلى أن متوسط الإصابة الجديدة يوميا حوالى 12 إصابة وهو ما يدعو للتفاؤل بالمقارنة مع نسبة عدد السكان حيث تأتي الدقهلية من المحافظات الأقل إصابة على مستوى الجمهورية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك مؤشرات انخفاض في عدد المرضى بمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد لتصل إلى 35 حالة فقط سائلا الله لهم بالشفاء العاجل والخروج فى القريب حيث يتلقون العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.
خروج 12 متعافيًا من العزل الصحي بتمى الأمديد وارتفاع عدد المتعافين إلى 722 في الدقهلية
خروج 12 متعافيًا من العزل الصحي بتمى الأمديد وارتفاع عدد المتعافين إلى 722 في الدقهلية
خروج 12 متعافيًا من العزل الصحي بتمى الأمديد وارتفاع عدد المتعافين إلى 722 في الدقهلية
خروج 12 متعافيًا من العزل الصحي بتمى الأمديد وارتفاع عدد المتعافين إلى 722 في الدقهلية
خروج 12 متعافيًا من العزل الصحي بتمى الأمديد وارتفاع عدد المتعافين إلى 722 في الدقهلية
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