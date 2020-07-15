AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة وكيل الصحة للطب الوقائي ومدير إدارة المستشفيات في الدقهلية بكورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:56 م
وكيل الصحة للطب الوقائي
وكيل الصحة للطب الوقائي في الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاربعاء، إصابة كل من الدكتورة  عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائي ⁩والدكتورة هبة الشريف مدير ادارة المستشفيات بالمديرية بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل الوزارة انه وجميع العاملين بصحة الدقهلية يتقدمون بخالص الامنيات لهما بالشفاء العاجل.

كما تمنوا الشفاء لجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية سائلين المولى عز وجل ان يتم شفاؤهم في القريب العاجل وان يمتعهم بدوام الصحة والعافية وان يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء.

اقرأ أيضا :
إصابة وكيل الصحة للطب الوقائي ومدير إدارة المستشفيات في الدقهلية بكورونا
إصابة وكيل الصحة للطب الوقائي ومدير إدارة المستشفيات في الدقهلية بكورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يطمئن على صحة محافظ الدقهلية عقب إصابته بـ كورونا

الحزن يسيطر على طلاب وأساتذة قصر العيني بعد إصابة أشهر أساتذتهم بكورونا

بسبب كورونا ..عزل 750 فردا في 49 قرية بالدقهلية منذ انتشار الفيروس

الحالة مطمئنة.. مدير مستشفى السنبلاوين العام يعلن إصابته بفيروس كورونا

إصابة مدير مستشفى دكرنس ورئيس قسم عزل المطرية بـ كورونا

للاطمئنان على إجراءات التأمين الطبي.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

ثغرة خطيرة ببرنامج Zoom تؤثر على ملايين الأجهزة.. اعرف جهازك بينهم

ورطت ابنة عمتها في قضية آداب.. تخفيف حبس فتاة من ٣ سنوات لـ سنة

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. خطوة رسمية من الأهلي ضد لافتات نادي القرن.. نتيجة مسحة كورونا الثالثة للزمالك.. مدرب أستون فيلا يتغزل في تريزيجيه

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن زواجه رسميا

AdvertisementS

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

تراجع .. وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة

العربية: مصر تنسق مع السودان للرد على إثيوبيا..والقاهرة تتجه لـ مجلس الأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

450 ألف دولار.. سعر خاتم خطوبة ابن ديفيد بيكهام

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟