إصابة وكيل الصحة للطب الوقائي ومدير إدارة المستشفيات في الدقهلية بكورونا

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاربعاء، إصابة كل من الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائي ⁩والدكتورة هبة الشريف مدير ادارة المستشفيات بالمديرية بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف وكيل الوزارة انه وجميع العاملين بصحة الدقهلية يتقدمون بخالص الامنيات لهما بالشفاء العاجل.





كما تمنوا الشفاء لجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية سائلين المولى عز وجل ان يتم شفاؤهم في القريب العاجل وان يمتعهم بدوام الصحة والعافية وان يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء.



