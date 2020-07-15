بينهم رضيعان.. خروج 11 حالة شفاء من مستشفى العزل في تمي الأمديد

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مساء الثلاثاء عن خروج 11 حالة شفاء من العزل الصحي بتمى الأمديد، من بينهم رضيعان، كان قد تم استقبالهم منذ أسبوع، الأول يدعى "كريم" وكان عمره وقتها 4 أيام، والثانية "جومانة " وعمرها وقتها كان 11 يومًا، حيث تلقَّيا العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور أحمد الدسوقى مدير العزل والدكتور خالد سراج نائب المدير طبقا لبروتوكول وزارة الصحة حتى تم شفاؤهم وخروجهم أمس.





وأضاف وكيل الوزارة ان حالة من السعادة والفرح قد سادت بين الفريق الطبى المعالج عقب شفاء الرضيعين والـ9 الآخرين وتبادلوا التهانى فيما بينهم، مضيفا أن باقى المصابين يتلقون العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمامًا.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأطقم الطبية بـ"صحة الدقهلية" تضرب أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل من أجل المرضى، مقدما الشكر لكل منهم في مستشفى تمى الأمديد.





وأشاد بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.





كما ناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد، وارتداء الماسك، خاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.