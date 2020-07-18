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برلمان

نائب يدعو الليبيين للالتفاف حول قواتهم المسلحة وبرلمانهم الشرعي لمواجهة أحلام أردوغان

السبت 18/يوليه/2020 - 11:58 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية، يؤكد حرص مصر على القيام بدورها العربى والإقليمى تجاه أشقائها من الدول، ولا سيما التي تتعرض لأزمات ويستغيث شعبها بمصر، مؤكدا أن مصر كانت وستظل بيت العروبة، وعمود الخيمة الذي يستند عليه الجميع.


وأضاف بسيونى، في تصريح له، أن موقف شيوخ القبائل الليبية تجاه مصر ودورها في حل الأزمة يؤكد مدى ثقتهم في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه الوحيد القادر على وضع حل للتدخل الخارجي على أراضيهم لنهب ثرواتهم.


وأشاد المستشار حسن بسيوني، بموقف القبائل العربية الواثق في مصر وقيادتها، مؤكدا أن ذلك سيقطع الطريق أمام محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.


وقال: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وسيظل عند حسن ظن الجميع في العمل على مواجهة أي مخاطر تهدد الأمن القومي المصري والعربي".


وطالب عضو مجلس النواب، جميع الليبين بالالتفاف حول القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، وكذلك البرلمان الليبي المنتخب بإرادة الليبيين، مؤكدا أن حالة الترابط والتلاحم ونبذ الخلافات هي السبيل لإنهاء الأزمة والقضاء على أحلام سلطان الشر رجب طيب أردوغان.


اوأوضح بسيونى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد مشايخ القبائل الليبية كانت حاسمة وواضحة، بأن مصر لن تترك أي تهديد للأمن القومي المصري أو العربي، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري سبق وفوض بالإجماع الرئيس السيسى في حماية الأراضي الليبية، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب الليبي للبرلمان المصري مطالبا بالدعم والمساعدة.


وأشار إلى أن الرئيس اختار التفويض من البرلمان الليبي بصفته الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليا إلى جانب القوات المسلحة، موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون دخول مصر لمواجهة مرتزقة أردوغان من الإرهابيين بشكل شرعي وقانونى وبموافقة الشعب الليبي.

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