نائب يدعو الليبيين للالتفاف حول قواتهم المسلحة وبرلمانهم الشرعي لمواجهة أحلام أردوغان

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية، يؤكد حرص مصر على القيام بدورها العربى والإقليمى تجاه أشقائها من الدول، ولا سيما التي تتعرض لأزمات ويستغيث شعبها بمصر، مؤكدا أن مصر كانت وستظل بيت العروبة، وعمود الخيمة الذي يستند عليه الجميع.
وأضاف بسيونى، في تصريح له، أن موقف شيوخ القبائل الليبية تجاه مصر ودورها في حل الأزمة يؤكد مدى ثقتهم في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه الوحيد القادر على وضع حل للتدخل الخارجي على أراضيهم لنهب ثرواتهم.
وأشاد المستشار حسن بسيوني، بموقف القبائل العربية الواثق في مصر وقيادتها، مؤكدا أن ذلك سيقطع الطريق أمام محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
وقال: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وسيظل عند حسن ظن الجميع في العمل على مواجهة أي مخاطر تهدد الأمن القومي المصري والعربي".
وطالب عضو مجلس النواب، جميع الليبين بالالتفاف حول القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، وكذلك البرلمان الليبي المنتخب بإرادة الليبيين، مؤكدا أن حالة الترابط والتلاحم ونبذ الخلافات هي السبيل لإنهاء الأزمة والقضاء على أحلام سلطان الشر رجب طيب أردوغان.
اوأوضح بسيونى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد مشايخ القبائل الليبية كانت حاسمة وواضحة، بأن مصر لن تترك أي تهديد للأمن القومي المصري أو العربي، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري سبق وفوض بالإجماع الرئيس السيسى في حماية الأراضي الليبية، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب الليبي للبرلمان المصري مطالبا بالدعم والمساعدة.
وأشار إلى أن الرئيس اختار التفويض من البرلمان الليبي بصفته الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليا إلى جانب القوات المسلحة، موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون دخول مصر لمواجهة مرتزقة أردوغان من الإرهابيين بشكل شرعي وقانونى وبموافقة الشعب الليبي.