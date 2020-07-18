جبر الخواطر.. فرح لـ الاستغاثات الطبية بالوزراء: نفسي أرجع تاني ألعب من غير ما حد يخاف من شكلي.. وتستجيب لسيدة مصابة بمرض الفيل

المستشار الطبي لرئيس الوزراء: يتم التعامل السريع مع مختلف الرسائل واﻻستغاثات

رئيس قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس يتولى إجراء الفحوص المطلوبة لإجراء الجراحة للطفلة "فرح"

منظومة الشكاوى الحكومية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي تستجيب لاستغاثة سيدة مصابة بمرض الفيل

السيدة المصابة: أحتاج إلى مساعدة مالية تعينني على نفقات المعيشة والحياة









تفاعلًا مع ما يتم رصده من رسائل واستغاثات للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة اﻻستغاثات الطبية بـ مجلس الوزراء ، للاستغاثة التي تم نشرها على مواقع التواصل اﻻجتماعي وتتعلق بالطفلة "فرحة. ط. ع"، التي تعرضت لحادث نتج عنه فقدها لإحدى عينيها، كما أجرى لها العديد من العمليات فى الرأس والمخ، وتحتاج لطبيب تجميل، حتى تستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتحقق ما تتمناه، حيث تقول: "نفسي أرجع تاني ألعب وأجري من غير ما حد يخاف من شكلي".









وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية ، أنه يتم التعامل السريع مع مختلف الرسائل واﻻستغاثات التي يتم رصدها سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الطفلة فرحة، فإنه تم على الفور التواصل مع كل من الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ دكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وشرح تفاصيل الحالة وإرسال صور لها، وذلك عقب قيام مسئولي التدخل السريع باللجنة بالتواصل مع أهل الطفلة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية اللازمة للحالة.









وقال رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، إن اللجنة استقبلت اتصالا من مسئولي جامعة عين شمس، تم بناءً عليه إحضار الطفلة فرحة على الفور من محافظة المنوفية إلى القاهرة عبر سيارة إسعاف، وكان في استقبالها الأستاذ دكتور عمرو مبروك، رئيس قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس، والذى أفاد بأنه تم استقبال الحالة وحجزها بقسم التجميل وتم عمل الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة بعد العرض علي أطباء التخدير.

















وفي إطار الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية العاجلة، والتي ترد ضمن الاستغاثات والشكاوى عبر مختلف وسائل الاتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي، سارع مسئولو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى المواطنة "س. ع. ا"، المقيمة بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، فور تلقيهم استغاثة تفيد بأنها تعاني من مرض الفيل الذي أدى إلى تضخم ساقيها بشكل كبير وفى حاجة للمساعدة العاجلة.









وبفحص استغاثتها، تبين أنه أجريت لهذه السيدة، التي تبلغ من العمر 61 عاما، أكثر من 5 عمليات جراحية، وأنها تحتاج إلى بتر القدم وفق ما أفاد به الطبيب المعالج، لكنها أوضحت أنها لا ترغب في هذا الإجراء، كما تبيّن أنها تعاني من تاريخ مرضي (داء السكري، والضغط)، وأنه تم اتخاذ قرار بعلاجها على نفقة الدولة، ويتم صرفه من معهد ناصر كل شهرين.













كما أوضحت المريضة لمسئولي منظومة الشكاوى الحكومية ، أنها ليست بحاجة إلى أي خدمة طبية حاليًا، لكنها تحتاج فقط إلى مساعدة مالية تعينها على نفقات المعيشة والحياة، لأن زوجها "كفيف".









ومن خلال عرض موضوع الشكوى على المسئولين بوزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وبناءً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم جميع الحالات الإنسانية، ومن خلال بحث حالة الأسرة تبين أن الزوج يتقاضى معاشا تأمينيا بمبلغ ٢٧٠٠ جنيه، وبذلك لا ينطبق عليها معاش "تكافل وكرامة"، لكن تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي، كما تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه، بالإضافة إلى مواد غذائية من إدارة عين شمس الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد مساعدة عاجلة بمبلغ ٧٠٠ جنيه من إدارة الزاوية الاجتماعية، وذلك بمعرفة جمعية "الرميساء".









في الوقت نفسه، تم إدراج اسم المواطنة ضمن المستفيدين من جمعية أسرة "الخير" بالزاوية بمساعدتها بمبلغ ٢٥٠ جنيها شهريًا، كما تم التنسيق مع الأسرة من خلال المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بشأن صرف تلك المساعدات.



