بعد تصدره التريند.. صاحب صورة طفل اللامبالاة يحكي سر اكتساحها منصات التواصل الاجتماعي.. فيديو

قال الطالب صبرى محمد ، 20 عامًا، صاحب صورة طفل اللامبالاة التي تحولت إلى تريند على السوشيال ميديا، إنه فوجئ بانتشار صورته عبر منصات التواصل الإجتماعى بل وتصدرها تريند السوشيال ميديا.





وأوضح صبرى محمد، صاحب الصورة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن صورته التى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى تعود إليه وكان عمره وقتها 7 شهور.





وأشار إلى أن بداية ظهور صورته على منصات السوشيال ميديا كانت نشره لها على صفحته الخاصة بموقع " الفيس بوك " وكتب تعليقا عليها: "لما تعرف أن اللي ايده قد وشه بيدخل الجنة.. فتبص على ايدك وتكتشف انك دخلت النار خلاص"، لافتاً إلى أنه فوجئ بعد ذلك بانتشارها على السوشيال ميديا وتصدرها التريند.





وأوضح صبرى محمد أنه دخل فى مناوشات عديدة مع أشخاص قاموا بالادعاء بانتساب الصورة إليهم وهو الأمر الذى أثار حفيظته وتعجب من ردود أفعالهم غير المبررة .





وأضاف صاحب الصورة التريند، أنه لاقى استحسان وردود أفعال إيجابية بعد تصدر صورته التريند خاصة من أسرته.