خلافات النجوم عرض مستمر.. عفاف مصطفى تهاجم عبد الرحمن أبو زهرة.. وهيفاء وهبى تكذب محمد الوزيرى

شهدت الساحة الفنية الأيام القليلة الماضية نشوب عديد من الخلافات سواء بين النجوم وبعضهم او النجوم وبعض مشاهير المجتمع وهو الأمر الذى اثار حالة من الجدل الواسع فور ظهورها على السطح.





نرصد فى التقرير التالى ابرز خلافات النجوم.

عبد الرحمن ابو زهرة وعفاف مصطفى :

فتحت الفنانة عفاف مصطفى النار على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقالت عفاف مصطفى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.



حرصت الفنانة عفاف مصطفى على حذف كلماتها عن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من صفحتها بموقع فيس بوك، وذلك بعد مكالمة دارت بينها وبين النقيب أشرف زكي.

وكتبت عفاف مصطفى على صفحتها الخاصة قائلا: إتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكى . نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير . إتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست

وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى". وأضاف "أبو زهرة"، أن الفنان محمود الجندى مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".



هيفاء وهبي ومحمد الوزيري :

بينما مازال النزاع مستمرا بين هيفاء وهبى ومدير اعمالها السابق محمد الوزيرى والذى اتهمته بالسرقة والاستيلاء على اموالها وممتلكاتها وهو الامر الذى دفعها الى رفع دعوى قضائية على الوزيرى و الذى نفى تماما كل ما رددته هيفاء.





واكد محمد الوزيرى انه كان متزوجا من الفنانة هيفاء وهبى منذ 2017 وعلى مدار ثلاث سنوات ولم يتولى على اموالها كما قيل.





واما الفنانة هيفاء وعبى تصر على موقفها من القضية وتتهمه بالكذب وانه استولى على اموالها عن طريق النصب عليها واستغلال توكيل له منها وانها لم تتزوجه.





روان بن حسين وزوجها السابق :

وفجرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، مفاجأة مفجعة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت عن تعرضها للاغتصاب على يد زوجها فضلا عن نقله مرضا جنسيا لها؛ بسبب علاقاته الجنسية المتعددة.





بدأت القصة عندما أعلنت روان عبر حسابها في موقع إنستجرام، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريف، مرجعة ذلك إلى عدد من الأسباب؛ يأتي على رأسها أنه اغتصبها في بدء علاقتهما معا، وتم التستر على الأمر مع وعد بالزواج منها.

وكتبت روان عبر حسابها: "وزوجي هو مغتصبي، كنت سأقوم بالإبلاغ عنه بعد الاغتصاب، لكن والده تدخل وأقنعني بعدم الإبلاغ عنه مقابل أن يتزوجني فور تخرجي من الجامعة، وهذا سيجعل الأمور أسهل".



