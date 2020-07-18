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رياضة

أول تعليق من مصطفي فتحي عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد

السبت 18/يوليه/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب مصطفي فتحي نجم فريق الكرة في نادي الزمالك عن سعادته بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد عقب إجراء المسحة الطبية أول أمس بعدما أثبتت المسحة الثانية التي خضع لها سلبية حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا من قبل.


ونشر مصطفي فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له بصحبة زوجته وعلق: "الحمد لله".


يذكر أن الزمالك ينتظم حاليا في معسكر ببرج العرب منذ يوم الخميس الماضي وسيخوض الفريق ثلاث وديات أمام سموحة والطلائع وبيراميدز في الأسبوع المقبل.

وترفض إدارة نادي الزمالك استكمال منافسات الدوري الممتاز، بسبب مخاوف إصابة لاعبيه بالفيروس المستجد، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري عوة البطولة في السادس من أغسطس المقبل عقب توقفه منذ مارس الماضي.
أول تعليق من مصطفي فتحي عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد
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