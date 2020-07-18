أول تعليق من مصطفي فتحي عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد

بعدما أثبتت المسحة الثانية التي خضع لها سلبية حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا من قبل.









ونشر مصطفي فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له بصحبة زوجته وعلق: "الحمد لله".









يذكر أن الزمالك ينتظم حاليا في معسكر ببرج العرب منذ يوم الخميس الماضي وسيخوض الفريق ثلاث وديات أمام سموحة والطلائع وبيراميدز في الأسبوع المقبل.

وترفض إدارة نادي الزمالك استكمال منافسات الدوري الممتاز ، بسبب مخاوف إصابة لاعبيه بالفيروس المستجد، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري عوة البطولة في السادس من أغسطس المقبل عقب توقفه منذ مارس الماضي.