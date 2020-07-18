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محافظات

وكيل الصحة بالغربية : انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا

السبت 18/يوليه/2020 - 09:32 م
حملة تجريع المواطنين
حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا
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احمد علي
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربيه ، اليوم السبت ١٨/٧  انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا.


وجاء ذلك في قرى ومراكز محافظة الغربيه ضمن جهود الدولة للقضاء على مرض البلهارسيا بحلول عام 2022 م.

أوضح الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه ، أن الفرق الطبية تجوب قرى ومراكز المحافظة لتنظيم حملة تجريع في البؤر مرتفعة الإصابة بالبلهارسيا بالتزامن مع حملة مكافحة القواقع، ورش وتطهير الترع والمصارف في البؤر ذاتها.

وأشار أن الهدف من الحملة  للقضاء على القواقع العائل الوسيط للطفيل.

كما باشرت الدكتورة رضوى أحمد سيف الاسلام  مدير إدارة البلهارسيا  بمديرية الصحة بالغربيه و ياسر عجور  بتفقد سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للفرق اثناء التجريع ضمن خطة الوزارة وتوزيع أقراص العلاج على المواطنين بالمربعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وكيل الصحة بالغربية : انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا
وكيل الصحة بالغربية : انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا
وكيل الصحة بالغربية : انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا
وكيل الصحة بالغربية : انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا
وكيل الصحة بالغربية : انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا
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