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مرأة

للنساء فقط .. هذا المشروب يساعد على علاج تكيسات المبايض

السبت 18/يوليه/2020 - 09:33 م
للنساء فقط .. هذا
للنساء فقط .. هذا المشروب يساعد على علاج تكيسات المبايض
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اسماء محمد
تعد تكيسات المبايض من اكثر المشكلات الشائعة بين شريحة كبيرة من النساء والفتيات.
وتتسبب تكيسات المبايض فى معاناة المرأة من متاعب كثيرة مثل الآلام الشديدة اثناء الدورة الشهرية أو عدم انتظامها ، وظهور شعر سميك فى الوجه او بعض الاماكن فى الجسم.
تتخوف الكثير من الفتيات والسيدات من تناول الادوية والعقاقير الطبية لعلاج التكيسات لذا قدم موقع "بولد سكاى" طريقة طبيعية لعلاجها من خلال البابونج.

يساعد مشروب البابونج الدافئ على تقليل علامات خراجات وتكيسات المبايض، و تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في علاج التقلصات والألم. 

واستخدم البابونج فى الطب القديم من أجل تنظيم الدورة الشهرية مما يخفض من احتمالات تكون تكيسات المبيض.

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