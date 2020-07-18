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توك شو

يسهرون لحماية أرواح المصريين.. أحمد موسى يوجه التحية لرجال وزارة الداخلية.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 10:43 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى،  التحية والتقدير إلى وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع المصري .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزارة الداخلية عليها عبء كبير جدا  من اجل حماية المواطن المصري .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  رجال الداخلية منتشرين في كافة  أنحاء الجمهورية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية بأفضل العناصر للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  رجال الداخلية يسهرون لحماية ارواح المصريين، ويسعون لخدمة الدولة المصرية ولا يسعون خلف إجازة".
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