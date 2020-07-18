يسهرون لحماية أرواح المصريين.. أحمد موسى يوجه التحية لرجال وزارة الداخلية.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع المصري .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزارة الداخلية عليها عبء كبير جدا من اجل حماية المواطن المصري .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" رجال الداخلية منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية بأفضل العناصر للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ".



