حدوتة مصرية.. دار الأوبرا تحتضن حفل كورال وشباب تنمية المواهب

تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم احتفالاتها بعد عودة الأنشطة بها، وتحتضن حفل "حدوتة مصرية" لكورال وشباب تنمية المواهب بتقديم أشهر الأغاني التراثية والوطنية، منها على بلد المحبوب ، يا ورد مين يشتريك.





وتعود دار الأوبرا المصرية للتألق بعد معاودة النشاط الفني، من خلال الأغاني التراثية والمواهب الفنية بمشاركة مجموعة من الشباب المواهب الجديدة بمشاركة مركز تنمية المواهب والإبداع للأطفال وتقديم فقرات فنية بمشاركة من ذوي القدرات الخاصة.





وحضر الاحتفال الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وبوابات التعقيم والكشف عن الحرارة في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.





ونظمت دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، حفل فني لفريق "النفيخة" التي تعتمد في عروضها الموسيقية شعار "100 سنة مزيكا"، وتقدمها في إطار مسرحي معتمدًا على آلات النفخ النحاسية، على المسرح المكشوف.



