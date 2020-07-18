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ثقافة

حدوتة مصرية.. دار الأوبرا تحتضن حفل كورال وشباب تنمية المواهب

السبت 18/يوليه/2020 - 10:40 م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
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كـريـم الـخـطـيـب
تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم احتفالاتها بعد عودة الأنشطة بها، وتحتضن حفل "حدوتة مصرية" لكورال وشباب تنمية المواهب بتقديم أشهر الأغاني التراثية والوطنية، منها على بلد المحبوب ، يا ورد مين يشتريك.

وتعود دار الأوبرا المصرية للتألق بعد معاودة النشاط الفني، من خلال الأغاني التراثية والمواهب الفنية بمشاركة مجموعة من الشباب المواهب الجديدة بمشاركة مركز تنمية المواهب والإبداع للأطفال وتقديم فقرات فنية بمشاركة من ذوي القدرات الخاصة.

وحضر الاحتفال الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وبوابات التعقيم والكشف عن الحرارة في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ونظمت دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، حفل فني لفريق "النفيخة" التي تعتمد في عروضها الموسيقية شعار "100 سنة مزيكا"، وتقدمها في إطار مسرحي معتمدًا على آلات النفخ النحاسية، على المسرح المكشوف.

وأعد الفريق برنامج فني يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التي تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها "طلعت يامحلا نورها"، "أهو ده اللى صار"، "سالمة يا سلامة" "انت عمري"، "ألف ليلة وليلة"، "اكدب عليك"، "حلوة بلادي "، "طاير يا هوا"، "سواح"، "على رمش عيونها" إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.

يذكر أن فريق النفخية يضم 5 عازفين للآلات النحاسية ويعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب إﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
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