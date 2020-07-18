في ثاني الحفلات.. نجوم الأوبرا في حفل فني جديد بالإسكندرية

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطها الفني، وذلك تنفيذا لخطة وزارة الثقافة التدريجية والخاصة باستئناف الأنشطة الفنية، حيث أقيم مساء أمس، الجمعة، حفل فني على مسرح دار أوبرا الإسكندرية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.





بدأ الحفل بموسيقى "ليالينا" أداء صوليست الكلارينت محمد فوزي، ثم شدت الفنانة صابرين النجيلي بـ "يا أعز من عيني.. زي العسل.. سلم على"، وقدم الفنان ياسر سليمان باقة من روائع الفنان محمد رشدي منها "متى اشوفك.. كعب الغزال.. على الرملة"، وبالفاصل الثاني من الحفل تألق الفنان أحمد عفت بأغنيات "اي والله.. التوبة.. قولوله.. زيزينيا."





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واختتمت الفنانة مي فاروق حفل الليلة بمجموعة من روائع الطرب هي "وحشتوني - طاير يا هوا - أما براوة - ألف ليلة وليلة"، ومن أعمالها قدمت "يا شمس يا منورة غيبي"، واختتم الحفل بأغنية "يا أغلى اسم في الوجود."





وحرص جمهور أوبرا الإسكندرية على ارتداء الأقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية التي تم التعارف عليها من قياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى استكمال الصورة الحضارية والإبقاء على مسافات التباعد الآمن حفاظا على السلامة العامة.