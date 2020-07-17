ذهب للسباحة بعد منتصف الليل.. انتشال جثمان شاب بعد غرقه بشاطئ الهانوفيل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب من شاطئ الهانوفيل بالعجمي، اليوم الجمعة، بعد نزوله إلى السباحة في وقت مبكر في الساعات الأولى من صباح اليوم.





وقال مصدر مسئول في قوات الإنقاذ النهري إن رجال الإدارة نجحوا في انتشال الجثمان وسط حضور أقاربه، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من محافظة البحيرة، وذلك بعد مرور أسبوع من غرق 12 شخصًا بشاطئ النخيل المجاور للهانوفيل.





يذكر أنه قوات الأمن التابعة لجمعية 6 أكتوبر، ورجال الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبعض قوات الشرطة منعت عشرات المصطافين من زائري مدينة 6 أكتوبر من رحلات اليوم الواحد، من التسلل للشاطئ ونزول المياه ظهر اليوم الجمعة.





وكشفت الإدارة العامة للسياحة والمصايف الجمعة الماضي عن تفاصيل حادث غرق 12 شخصًا، وصرحت أنه في حوالي الساعة ٥.٢٠ صباحا، قام بعض المواطنين بالنزول إلى مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي والمغلق حاليا ضمن الشواطئ المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بحظر ارتياد الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار البيان إلى أن نزولهم في هذا الوقت المبكر جاء هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم، حيث غرق أحد الأطفال أثناء نزوله البحر مما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، مما أدى إلى غرق 12 شخصًا.