بينها مخابز مخالفة.. تحرير 63 محضرا تموينيا متنوعا بالإسكندرية





شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.





وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 18 محضرًا ضد مخابز مخالفة في نطاق إدارة برج العرب والعامرية حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.





أقرأ أيضًا:

وأضاف أنه تم تحرير 45 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وعدم الاخطار الشهرية لحركة المواد الغذائية للثلاجات، وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.





كما تم سحب عينات مكرونة ودقيق من المصانع والمطاحن للتحليل.



