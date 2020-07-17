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محافظات

بينها مخابز مخالفة.. تحرير 63 محضرا تموينيا متنوعا بالإسكندرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:58 م
وكيل التموين
وكيل التموين
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 18 محضرًا ضد مخابز مخالفة في نطاق إدارة برج العرب والعامرية حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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وأضاف أنه تم تحرير 45 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وعدم الاخطار الشهرية لحركة المواد الغذائية للثلاجات، وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما تم سحب عينات مكرونة ودقيق من المصانع والمطاحن للتحليل.

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها البلاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
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